Inter e Juventus su De Ligt, Overmars: "Difficile trattenerlo all'Ajax"

Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha ammesso le difficoltà che incontrerà il club nel trattenere ad Amsterdam gioielli ambiti da mezza Europa come Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt. "Se posso evitare una loro cessione? Non posso mettere il mio telefono nel cassetto della scrivania", le parole emblematiche pronunciate dall'ex ala olandese, durante l'assemblea generale degli azionisti del club olandese tenutasi alla Johan Cruyff Arena.

"Sarà un compito difficile trattenere alcuni giocatori, come ho detto molte volte. I giornali scrivono notizie sui nostri giocatori, ora posso godermi ogni giorno il gruppo che abbiamo a disposizione. Ma è impossibile lasciare intatto un gruppo del genere per quattro anni".