Inter e Milan ancora a caccia di un numero 1. Piace Maximiano dello Sporting

vedi letture

Secondo O Jogo, Inter e Milan avrebbero messo nel mirino il giovane estremo difensore Luis Maximiano, classe 1999 come Donnarumma. Il nazionale Under 21 portoghese gioca nello Sporting Lisbona e con il passare delle settimane è diventato il titolare, soffiando il posto a Ribeiro, titolare designato a inizio stagione. Considerato uno dei giovani portieri migliori d'Europa, le due milanesi starebbero pensando a lui per l'eredità degli attuali titolari: Donnarumma potrebbe essere il sacrificato sull'altare del bilancio per i rossoneri, mentre i nerazzurri cercano un'alternativa affidabile ad Handanovic, che a luglio spegnerà 36 candeline.