Inter e Milan: il nuovo corso e la viaggia di brillare

Fonte: Sportitalia

Nelle segrete stanze della politica del calcio c’è qualcosa che si muove, una rivoluzione che parte da Milano e che si espande a macchia d’olio nel domino che andrà a decidere i termini più importanti del ritorno ai massimi livelli delle squadre meneghine. La rivoluzione in casa Inter è già partita da un po’: dalle scelte azzeccate della passata stagione e dai risultati ottenuti da Spalletti con il ritorno nell’Europa dei grandi che ha innescato un meccanismo nel quale la parola d’ordine è “non accontentarsi”. Testimonianza tangibile e concreta del diktat di Suning è arrivata attraverso quel Beppe Marotta che ha architettato il dominio senza fine della rivale storica e che avrà il compito di fare altrettanto per chi alle parole ed i soldi iniziali, sta accompagnando idee concrete e tangibili. Un discorso che anche in casa Milan si vorrebbe estendere e perseguire, con l’imminente nomina di Gazidis chiamato a restituire brillantezza ed appetibilità ad un marchio che è leggenda, ma che ha bisogno di ritornare attuale. Con lo sfondo di polemiche tra Gattuso e il ministero che conferma se non altro, come il destino del Diavolo sia tornato a diventare oggetto di discussione primaria. Milano prepara il suo ritorno, e questa volta non sono solo parole.