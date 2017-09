Inter e Milan, l'estate prossima sarà derby per Vidal

La prossima estate potrebbe scattare il derby di mercato tra Milan e Inter per Arturo Vidal. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il contratto del centrocampista del Bayern Monaco scadrà nel 2019 e in caso di mancato rinnovo i bavaresi non potranno chiedere più di 30 milioni di euro per un 31enne. I costi più importanti saranno per l’ingaggio: attualmente percepisce 6 milioni, cifra che comunque entrambe sarebbero disposte a sborsare.