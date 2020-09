Inter e Milan, mercato alla rovescia

Il mercato alla rovescia, perlomeno per le milanesi e per le aspettative che avevano contraddistinto l’approccio di Inter e Milan alla sessione entrante. Se da un lato i nerazzurri erano reduci dal colpaccio Hakimi, sottratto alla concorrenza di mezza Europa e con la certezza consolidata di essere parte integrante della massima competizione continentale, sull’altro versante il Milan era reduce da una mancata rivoluzione spiazzante nell’immediato e che avrebbe potuto provocare delle crisi di assestamento anche in sede di trattative. La realtà è stata però ben diversa, perché i malumori di Conte erano dettati dalla scelta di campo del Gruppo Suning di limitare gli investimenti, i cui effetti si sono manifestati in maniera evidente al pari delle contromisure. Da qui la rinuncia a Tonali sul quale è piombato il Milan di Maldini ratificando l’accordo a tempo di record, e soprattutto la scelta di chiudere alla svelta per due profili di massima resa ma pochissima prospettiva come Kolarov e Vidal. Per il primo l’accordo è stato sancito da ogni punto di vista, per il secondo si attende solo la fumata bianca che lo libererà dal Barcellona grazie al lavoro di Felicevich. Chi felice lo è davvero è allora l’universo rossonero: i passi successivi sono stati contraddistinti dall’accoglienza tributata a Brahim Diaz, arrivato in prestito dal Real Madrid e dovranno vedere presto l’arrivo di un altro centrocampista alla corte di Pioli. Bakayoko l’opzione più vicina ma non l’unica presa in considerazione. Ed anche sulle corsie esterne in caso di uscite potrebbero esserci delle novità rilevanti. Non male, viste le premesse di cui sopra. In attesa che l’altra metà di una città all’asciutto da troppo tempo riprenda a rispondere…