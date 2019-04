Inter e Milan su Malcom, l'agente smentisce ma presto sarà a Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luis Fernando Menez Garcia, agente di Malcom, ha rilasciato una breve ma significante dichiarazione in merito al suo assistito che resta nel mirino di Inter e Milan per la prossima estate: "Non sto parlando con nessun club". Queste le parole del procuratore che ha poi aggiunto di essere l'unico che può parlare con altre società sul futuro dell'esterno del Barcellona.

Intanto però dal Brasile arrivano altre notizie. Secondo quanto riportato da Globo Esporte lo stesso agente del calciatore sarà infatti a Barcellona la prossima settimana e potrebbero essere intavolate le prime trattative per il trasferimento in Italia dell'ex giocatore del Bordeaux.