Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Si parla di mercato e di Jordan Veretout in particolare sulle colonne de Il Corriere dello Sport-Stadio di oggi: secondo il quotidiano sia il Milan che l'Inter sarebbero sulle tracce del mediano francese, tra i migliori in campo della Fiorentina nel girone d'andata, ma il club viola non ha alcuna intenzione di privarsi del suo mediano. Solo a giugno la Fiorentina deciderà se e quando cambiare strategia sul fronte mercato e chiaramente anche in relazione al suo centrocampista più talentuoso. Importante - sottolinea il quotidiano - sarà la volontà precisa di continuare o meno in maglia viola da parte del diretto interessato.