Inter e Napoli non si fanno male. A San Siro è 0-0 all'intervallo

Inter e Napoli non si fanno male, nei primi 45 minuti della semifinale d'andata di Coppa Italia, col risultato fermo sullo 0-0.

Dopo 15' di studio, la partita inizia ad aprirsi e i ritmi di gioco si alzano. La prima occasione è tutta azzurra, ma il tiro di Mertens finisce alto. La risposta nerazzurra è affidata a Lautaro, ma il suo tiro viene bloccato senza problemi da Ospina. Fra il 20' ed il 30' si fa vedere in due occasioni Biraghi, con un cross per Lautaro e una punizione calciata fuori. Mentre il Napoli è pericoloso soprattutto con gli affondi a sinistra di Elmas e i tentativi di accelerazione a destra di Callejon, anche se a ridosso del duplice fischio l'occasione più clamorosa capita sui piedi di Zielinski, perfettamente lanciato profondo da Mertens. Ma nell'occasione il numero 1 nerazzurro Padelli è bravissimo a stoppare la conclusione del polacco (nell'occasione c'è un tocco di mano involontario di De Vrij all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro Calvarese lascia correre e il VAR conferma la decisione).