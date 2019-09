Inter e Napoli, strategie per lo sgambetto alla Juve

Fonte: Sportitalia

E’ l’anno buono? Dipende da chi si pone la domanda, innanzitutto. Di certo questo è il ragionamento che, investimenti alla mano, hanno fatto Inter e Napoli nel tentativo di contendere allo strapotere della Juventus lo scettro di padrona incontrastata del nostro campionato. Le due avversarie principali hanno adottato strategie profondamente diverse, ma potenzialmente molto efficaci. La scelta di De Laurentiis è stata quella di confermare la linea inaugurata la passata stagione con la guida di Carlo Ancelotti, dando continuità al progetto e rinforzandolo con investimenti di grande livello per le posizioni nelle quali era necessario. L’inseguimento fallito a James Rodriguez è stato annullato dall’acquisto di Lozano già performante nella sua gara d’esordio, mentre la linea difensiva oltre alla conferma di un Koulibaly insolitamente svagato ha avuto un nuovo tassello con l’aggiunta di Manolas al pacchetto. Il paradosso è che uno dei punti di forza non si sia rivelato ancora tale nelle prime due uscite, ma ci sono ampi margini di miglioramenti e dunque di fiducia.

La linea scelta da Marotta all’Inter, al contrario, è stata quella della rivoluzione. Dentro Conte al posto di Spalletti, cambio radicale di modulo e mentalità, con i personalismi annullati sull’altare dell’intransigenza e dello spirito di gruppo, suffragando l’addio di tre pedine come Icardi, Perisic e Nainggolan, con investimenti di spessore con vista sul futuro e portando a Milano campioni conclamati come Lukaku ed altri in cerca del loro rilancio come Alexis Sanchez. L’impronta tendente all’esterofilia ha lasciato spazio ad uno zoccolo italiano e le prime risposte sono state più che confortanti. Uno scenario che unito agli ultimi dissapori provenienti dal fronte bianconero, aprono ad una silenziosa ma malcelata fiducia. Da Napoli e dalla Milano nerazzurra lo sgambetto sarà provato per davvero.