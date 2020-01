© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doveva essere un mercato improntato principalmente sul rastrellamento delle migliori individualità espresse dal nostro campionato, invece la sessione di riparazione dell’Inter potrebbe riguardare trattative da portare avanti con club di primo piano in giro per l’Europa. Si parte dalla questione legata ad Arturo Vidal, per il quale la risoluzione non è affatto scontata. Il muro contro muro tentato dal cileno non ha scalfito la volontà del Barcellona di non farsi imporre nulla sulle proprie scelte di mercato da parte di un suo tesserato. Si tratta e non è finita qui. Allo stesso modo per l’esterno sinistro il nome che Antonio Conte più degli altri desidererebbe avere a disposizione è quello di Marcos Alonso. In questo caso la valutazione espressa dal plenipotenziario Marina Granovskaya supera i 40 milioni: Marotta ed Ausilio lavoreranno per attutire il colpo tenendo sempre ben presenti le possibili alternative.