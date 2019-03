Inter, è più emergenza che mai in attacco: Icardi ancora out

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È ancora, più che mai, emergenza attacco in casa Inter. Con Lautaro Martinez out per infortunio, ci si aspettava almeno il reinserimento tra i convocati di Mauro Icardi per la sfida contro la Lazio. Così non è stato. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare ancora fuori l’ormai ex capitano nerazzurro. Diversi i motivi che hanno spinto il tecnico nerazzurro a prendere questa decisione, da una condizione fisica ancora approssimativa a qualche problematica legata allo spogliatoio, senza dimenticare il fattore ambientale. Non l’ideale, infatti, per l’argentino rientrare davanti a un San Siro gremito e probabilmente non dalla sua parte, soprattutto dopo le polemiche degli ultimi mesi.

Toccherà dunque al grande ex di giornata, Keita Balde Diao, il compito di reggere sulle proprie spalle il peso dell’attacco. Sebbene non sia un ruolo a lui molto congeniale, il senegalese dovrebbe giocare come centravanti, con Politano e Perisic a supporto. Poche le alternative a gara in corso. Spalletti potrà contare solo sugli inserimenti di Antonio Candreva, altro grande ex di questa gara, e del giovane Facundo Colidio, aggregato alla prima squadra vista la grande emergenza nel reparto offensivo.