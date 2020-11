Inter, è presto per fare i conti: nove punti unica garanzia per gli ottavi

vedi letture

Vietato fare calcoli. Perché l’Inter scende in campo per il tutto o nulla, l’ha spiegato Antonio Conte: serviranno sette punti, forse anche nove (che darebbero la garanzia del passaggio del turno), nelle restanti tre gare di Champions League, per approdare agli ottavi di finale. Il primo impegno, questa sera a San Siro contro il Real Madrid: l’unica certezza è che una sconfitta metterebbe di fatto l’Inter con un piede fuori della competizione, anche se in ogni caso non con certezza aritmetica. La speranza: battere il Real con un pareggio in ‘Gladbach-Shakhtar. A quel punto, il girone sarebbe pressoché riaperto. Le combinazioni, comunque, sono tantissime: per l’Euro Club Index, che fa i numeri al calcio europeo, l’Inter ha il 38% di possibilità di finire in Europa League. Più probabile l’eliminazione, meno il passaggio del turno. Vincere, nell’immediato, poi si faranno i calcoli.

La classifica del girone B

Borussia Moenchengladbach 5

Shakhtar 4

Real Madrid 4

Inter 2

Il calendario

4^ giornata

Borussia Moenchengladbach-Shakhtar Donetsk

Inter-Real Madrid

5^ giornata

Shakhtar Donetsk-Real Madrid

Borussia Moenchengladbach-Inter

6^ giornata

Real-Madrid-Borussia Moenchengladbach

Inter-Shakhtar Donetsk