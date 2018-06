Inter e Radja: abboccamenti silenziosi. Sarà la Roma a decidere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non forzerà nessuno, ma è una questione di prime scelte. Quella di Luciano Spalletti, che dovendo eleggere un solo giocatore sul quale fare all in non avrebbe il benché minimo dubbio, perlomeno tra quelli raggiungibili; e quella di Radja Nainggolan che fa dell’appartenenza e della fedeltà due valori fondamentali, e che ha ancora fame di grande calcio per trovare una consacrazione ancora più efficace rispetto a quanto accaduto sino a questo momento. Con rispetto, di conseguenza, l’idea di far convogliare in un unico progetto l’Inter e Radja e definitivamente decollato. Nessuno forzerà la mano: ma la certezza è che qualora la Roma dovesse decidere che il belga non è più materia intoccabile, l’Inter risponderebbe “presente”. Alla stessa maniera, qualora un eventuale assalto nerazzurro dovesse andare a buon fine, l’ex giocatore del Cagliari non opporrebbe il suo veto alla destinazione come accaduto in passato verso altre trattative rimaste potenziali anche per questo motivo. Nessun punto di rottura, e la decisione più che lecita di lasciare alla Roma il libero arbitrio di decidere rispetto alla sorte di uno dei suoi tesserati più illustri. C’è un mese di attesa, ma gli abboccamenti, per quanto ambiziosi possano essere, non vanno ignorati.