Inter e Roma, concorrenza inglese per Herrera: pronto il derby di Londra

Concorrenza inglese per le squadre italiane interessate a Hector Herrera. Il centrocampista messicano è in scadenza di contratto con il Porto, l'Inter e soprattutto la Roma si sono interessate in modo concreto alla sua situazione. Negli ultimi giorni, però, secondo quanto riportato da Rai Sport, si sarebbero fatti avanti con offerte economiche molto alte Arsenal e Tottenham, pronte al sorpasso.