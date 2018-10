Inter e Roma su Almendra: è il nuovo Riquelme del Boca Juniors

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il Barcellona, ci sarebbero anche club italiani sulle tracce di Agustin Almendra. Nato a San Francisco Solano, Argentina, il trequartista è considerato possibile novello Roman Riquelme degli Xeneizes e del calcio Albiceleste. Classe 2000, ha già debuttato in Primera Division e in Copa Libertadores. Secondo Sportmediaset ci sarebbero anche Roma e Inter, in Premier League farebbe gola invece al Manchester City.