Inter e Roma sulle tracce di Vertonghen, Mourinho: "Dove andrà? Parlerà lui del suo futuro"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domenica col Crystal Palace, mister José Mourinho ha risposto anche a una domanda sul futuro di Jan Vertonghen, in scadenza di contratto al termine di questa stagione e cercato, tra le tante, pure da Inter e Roma: "Se non mi sbaglio, Vertonghen ha passato otto anni in questo club, mentre io sono qui da appena otto mesi. Credo quindi che sia lui a dover parlare del suo futuro, non certo io", le parole del tecnico del Tottenham sul centrale belga classe '87.