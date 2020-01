Inter, è rottura tra Vecino e Conte: l'uruguaiano finisce sul mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Acquirenti cercasi per Matias Vecino. Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano è ormai fuori dal progetto di mister Antonio Conte. Tra i due, infatti, non è mai scattato il feeling dal punto di vista caratteriale e qualche comportamento del calciatore, nella passata stagione, non è stato digerito dal tecnico.

Possibile contropartita - Ecco perché l'Inter ha messo, seppur non esplicitamente, l'ex Fiorentina sul mercato, decisa a utilizzarlo magari come contropartita per arrivare a uno dei suoi grandi obiettivi in entrata: Christian Eriksen, su tutti.