Inter, è sempre Lukaku. Il gigante perfetto per i nerazzurri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla fine è (quasi) sempre Romelu Lukaku. Quello che per qualcuno era costato troppo (75 milioni con i bonus per convincere lo United), appariva come uno scarto della Premier, avrebbe fallito nel campionato più tattico del mondo. E invece no, dopo un’ora di preoccupazione e piattezza, a Udine il gigante belga sfonda il muro bianconero e poi dagli undici metri chiude il conto. Ancora una volta. 22 gol in stagione (18 in Serie A), a inizio febbraio, spazza vita pure gli ultimi scettici. Big Rom è l’attaccante perfetto per l’Inter, per il nuovo inizio, per il suo allenatore, per i suoi compagni, per i ragazzi pieni di talento come Esposito, per i tifosi ai quali sceglie di inchinarsi tutte le volte, per la proprietà che lo ha voluto pur andando incontro a un sacrificio economico non banale. I nerazzurri ripartono alla grande, sono una delle tre concorrenti per il titolo e dovranno dimostrarlo in un mese che li metterà di fronte al Milan, alla Juventus, alla Lazio e al Napoli. Mancherà il quinto elemento nel pacchetto offensivo, ma già così l’esercito di Antonio Conte ha in effetti le armi per guadagnarsi il trono.