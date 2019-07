Inter, è stato Icardi a chiedere di lasciare il ritiro di Lugano

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riportato da Sportmediaset, è ormai finita la storia tra l’Inter e Mauro Icardi. Da domani Maurito si allenerà da solo ad Appiano con un preparatore atletico messogli a disposizione dalla società. Lo strappo decisivo è arrivato nella giornata di ieri: l'argentino è stato relegato ad un allenamento individuale per evitare contatti con tifosi e società. L'ex capitano per questo avrebbe chiesto il permesso per lasciare il ritiro e tornare in Italia. La sua volontà iniziale era quella di far cambiare idea ad Antonio Conte si è scontrata con la netta decisione dell'allenatore salentino, che non gli ha concesso mai una reale chance. Secondo SM, anche la disparità di trattamento riservata all'altro separato in casa, Radja Nainggolan - che invece ha preso parte alle partitelle - ha influito nella sua decisione di ritornare a Milano. Ora bisognerà vedere la strategia che l'argentino e la manager Wanda Nara applicheranno sul mercato.