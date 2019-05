© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In casa Inter, in vista del prossimo mercato, si deve fare i conti con un deprezzamento della rosa di circa 120 milioni . Ma se da un lato Icardi e compagni hanno visto diminuire il proprio valore di mercato, dall'altro ci sono alcuni calciatori che negli ultimi 12 mesi si sono decisamente rivalutati, per la Gazzetta dello Sport. Il caso principale è quello di Lautaro Martinez, il cui valore oggi supera i 40 milioni di euro. La stessa cosa si può dire per Milan Skriniar il cui prezzo, anche grazie al recente rinnovo, è salito a circa 75 milioni. Chiusura con Stefan De Vrij, arrivato in estate a zero e che oggi costerebbe non meno di 20 milioni di euro.