Inter, ecco Eriksen: dal 2013 nessuno come lui in Premier da fuori area

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una freccia in più nella faretra di Antonio Conte: Christian Eriksen, da oggi, è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter . Ora la grande curiosità è vedere come l'allenatore nerazzurro inserirà il fantasista danese nelle alchimie tattiche della sua squadra, e qualche ipotesi l'abbiamo fatta ieri . Sta di fatto che i numeri parlano per l'ormai ex Tottenham, e alcuni sono davvero stratosferisci.

Nessuno come lui da fuori area. Da settembre 2013, data del suo esordio in Premier League, nessun altro giocatore del massimo campionato inglese ha segnato tanti gol quanto lui da fuori area: ben 23, sui 51 complessivi. Stesso discorso per gli assist (62) e per le occasioni create (ben 570, anche se le grandissime occasioni ovviamente scendono: 73). Da menzionare anche il dato, più che positivo, relativo ai gol da punizione diretta: ben 8, dal 2013 a oggi. In Serie A troverà una discreta concorrenza: per capirsi, Pjanic ne ha segnati 7 dal 2016 a oggi.

Destro o sinistro? Cambia poco, a giudicare dai gol segnati. 28 col piede destro, 21 col mancino: una polivalenza confermata anche dalla grande duttilità tattica del nuovo calciatore dell'Inter.