Inter, ecco il Sanchez day: il rischio calcolato di Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sesta sinfonia allieterebbe le tante orecchie nerazzurre presenti pure a Marassi. Avrebbe il potere di alleggerire i cuori dei tifosi interisti in vista di un match pesante come quello di Barcellona. Lancerebbe ulteriormente segnali forti alla Juventus, prossimo ospite in programma allo stadio San Siro. Alla fermata Sampdoria, ultima in classifica ma vincente nell’ultimo impegno casalingo contro il Torino, Conte scende con la consapevolezza di dover affrontare «una partita in cui c’è tantissimo da perdere». Genova precede sfide delicate e dal coefficiente di pericolosità altissimo. Per questo, in ottica scelte di formazione, sarà «inevitabile prendere dei rischi», ma solo a patto che siano calcolati. Uno si chiama Bastoni che, scorsa stagione (in prestito) a Parma, ai blucerchiati ha segnato il suo primo gol in Serie A. Il nuovo allenatore dell’Inter, arrivato ad Appiano, ne ha apprezzato subito le qualità e la grande professionalità, ponendo un veto a un altro eventuale prestito del classe ‘99. Oggi può arrivare il suo momento, addirittura da titolare al posto di un Godin essenziale nel prossimo impegno europeo. L’altro rischio, invece, porta a Sanchez. Il Niño Maravilla, ad oggi, ha racimolato la miseria di 17 minuti di gioco divisi tra Udinese e Lazio. Conte ha promesso che, prima o poi, Alexis andrà in campo dall’inizio. Questo prima o poi è già qui, al Ferraris, ore 18, al fianco di Lautaro. Lukaku riposa per Messi (ancora in forse), il nuovo sette nerazzurro avrà il peso enorme di colmarne l’assenza. Dovrà, in sostanza, fare in modo che il rischio corso dall’ex ct, non sia stato troppo azzardato. Mica facile.