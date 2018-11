Inter, ecco l'11 del Tottenham che affronterà il Chelsea di Sarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, scenderà in campo alle 18.30 per affrontare il Chelsea nel big match della 13esima giornata di Premier League. Queste le formazioni ufficiali.

Tottenham (4-2-3-1) - Lloris; Aurier, Alderweireld, Foyth, Davies; Dier, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son; Kane.

Chelsea (4-3-3) - Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Morata, Hazard.