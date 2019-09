Inter, ecco la lista ufficiale per la Serie A 2019/2020: ok Berni e Agoume

© foto di Federico De Luca

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista dell'Inter. In questo caso, dati i diversi criteri previsti dalla FIGC rispetto alla UEFA, sono invece presenti sia Tommaso Berni che Lucien Agoume.

Inter 2019-2020 - 20 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Cristiano Biraghi

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Antonio Candreva, Daniele Padelli, Tommaso Berni, Stefano Sensi, Matteo Politano

Altri elementi della rosa: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Diego Godin, Kwadwo Asamoah, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Borja Valero, Valentino Lazaro, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez

Under 22: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Lucien Agoume, Lautaro Martinez