© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic per il centrocampo dell'Inter. Dopo Diego Godin, il club nerazzurro è alla ricerca di un top player anche per la linea mediana, e in questo senso, il centrocampista croato è il primo obiettivo per la prossima stagione.

Costa 50 milioni di euro - Dalla Spagna rilanciano in queste ore di un suo possibile addio. Dopo l'eliminazione dalla Champions League in casa Barcellona c'è aria di rivoluzione e anche il calciatore classe '88 potrebbe essere sacrificato sull'altare di un Barcellona che vuole cambiare volto. Secondo il 'Mundo Deportivo', la richiesta del club catalano per cedere Rakitic servono 50 milioni di euro.