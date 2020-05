Inter, ecco perché l'affare Lautaro-Barcellona è il più complesso di sempre

vedi letture

I timori dell'Inter, i debiti del Barcellona, l'assenza ancora di date ufficiali. E poi comunque si dovrà ripartire senza garanzie che la stagione verrà portata a termine. Ognuno ha le sue regole e tutto può accadere. Pure di giocare da qui alla fine dell'annata 2019/20 circa 20 partite: un'enormità. La clausola rescissoria che cozza con le nuove linee guida del mercato post Covid. Le contropartite non gradite, la prima offerte e poi la seconda e la terza in arrivo. I pensieri del Toro, la grande riconoscenza ai nerazzurri, l'eccitazione incontrollata dopo la chiamata di Re Messi in persona. Intanto i media locali spingono, mettono pressione, smuovono il desiderio (e la paura) della massa. Non si può capire quanto sia complesso l'affare Lautaro Martinez-Barcellona. Nessuno è convinto appieno su cosa sia più giusto fare. E se il ragazzo alla ripresa fa una valanga di reti e finisce per essere svenduto? Se a carte firmate va incontro a un ripensamento o a un infortunio come si giustifica tale investimento? Come si ragiona sul sostituto e sul mercato in generale quando questo può essere sconvolto da tre competizioni ancora apertissime? Chiamate, contatti, mediazioni e meditazioni. Bilanci, sentimenti, flessibilità totale. Come una biglia d'acciaio che rotola su un filo di cotone troppo debole, troppo fine, teso all'estremo. E' il periodo dell'attesa, delle previsioni improbabili, di chi traccia ogni possible scenario. Idilliaco, positivo, negativo, tragico. Probabilmente il più complesso di sempre. Un periodo mai vissuto prima e che spinge al rischio incondizionato. Chi ha voglia di fare la prima, vera mossa?