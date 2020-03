Inter, ecco perché Tolisso può interessare all'Inter. Dilemma condizione fisica

All’età di 22 anni, Corentin Tolisso, ha già collezionato la bellezza di 160 presenze e 29 gol tra Ligue 1, Champions ed Europa League. La Juventus e una mezza dozzina di super club europei gli stanno addosso. Alla fine la spunta il Bayern Monaco che nell’estate del 2017, per il centrocampista tuttofare del Lione, fa segnare il record di sempre per un acquisto da parte di un club tedesco (42 milioni). Tolisso in Baviera arriva su richiesta di Carlo Ancelotti, il quale fa di lui una mezzala in un 4-3-3 armonioso, quanto esplosivo. Dopo l’esonero del tecnico italiano, torna Jupp Heynckes che - quando rimodula il suo Bayern proponendo il 4-1-4-1 - lo sposta più avanti a fare uno dei due rifinitori alle spalle di Robert Lewandowski. Corentin in Champions gioca invece mediano come Thiago Motta nell’Inter del Triplete (4-2-3-1). E caspita se lo fa bene: la doppietta dell’Allianz Arena al PSG è figlia di una prestazione spettacolare. Semplicemente totale. Regia, prima soluzione in appoggio, interdizione, rifinitura, gol (uno di testa). Nella fase a eliminazione diretta del Mondiale di Francia non è più la prima scelta (Uruguay a parte), ma essenziale in ogni match sì. Didier Deschamps lo utilizza anche da ala alta.

Poi il dramma all’inizio della nuova stagione in Bundesliga, dopo 42' nel match contro il Leverkusen: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con l'aggravante della lesione al menisco. Otto mesi fuori. Tolisso, la cui scadenza di contratto da 7 milioni all'anno è fissata per il 2022, non ha più ritrovato il suo spazio da protagonista che adesso, giustamente, sta cercando altrove. Anche perché Rummenigge non sembra così intenzionato a trattenerlo. A gennaio c'era la Juve, ora c'è pure l'Inter che con il Bayern discuterà del riscatto di Ivan Perisic. Chissà che una soluzione non si possa trovare per far felici tutti. Non facile per il prezzo che i bavaresi fanno del francese, individuabile tra i 30 e i 35 milioni. Fatto sta che Conte si ritroverebbe un centrocampista, se al cento per cento e caricato al massimo come solo Antonio sa fare, dalla duttilità spaventosa e dall'indiscutibile talento purissimo. Un classe 94’ nel pieno della maturazione. Ancora, manco a dirlo, affamato di gloria e trofei.