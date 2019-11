© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aggiornamenti da SkySport sull'Inter a poche ore dalla trasferta di Bologna. Asamoah ha lasciato Appiano Gentile in macchina (e non il pullman, come gli altri compagni) e non parte verso l'Emilia, così come D'Ambrosio che resta ancora ai box per infortunio. La buona notizia arriva invece da Stefano Sensi, pienamente recuperato e partito regolarmente con il resto della squadra insieme a Ranocchia e Vecino, che si aggiungono alla lista dei disponibili di Antonio Conte.