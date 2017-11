Inter, Eder: "Il rinnovo? Felice per la fiducia di società e tecnico"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo l'1-1 contro il Torino è intervenuto in zona mista Eder, autore del pareggio per l'Inter. Ecco quanto raccolto da Fcinternews.it: “Nel primo tempo siamo stati un po’ sotto ritmo, ma ci sono state comunque le occasioni. Se andiamo ad analizzare il gol del Torino è arrivato nel nostro miglior momento, ma non possiamo farci nulla, il calcio è così. Di buono teniamo la reazione che è arrivata dopo il gol di Iago Falque, questo è molto importante perché l’importante è non perdere. In pochissimi avrebbero pensato a inizio stagione che dopo 12 giornate avremmo totalizzato 9 vittorie e 3 pareggi, è una cosa buonissima e ora lavoreremo dopo la sosta per migliorare ancora insieme al mister. Il rinnovo? Sono contento della fiducia della società e delle parole del mister, io do solo il massimo, non importa quanto gioca, oggi sono davvero contentissimo del gol del pareggio così importante per tutta la squadra”.