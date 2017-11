Inter, Eder: "In casa vogliamo sempre vincere, obiettivo Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un suo gol ha permesso all'Inter di raggiungere il Torino. Citadin Martins Eder ha parlato ai microfoni di Sky Sport al fischio finale della sfida di San Siro: “La delusione c’è perchè noi in casa vogliamo sempre vincere. E’ un peccato. Il primo tempo è stato un po’ sottotono ma nella ripresa abbiamo spinto. Penso che i ragazzi hanno corso, abbiamo corso e peccato non siano arrivati i tre punti. Teniamo questo pareggio e insieme al mister vediamo cosa possiamo fare meglio. Il Torino è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà”.

Bel segnale dopo il rinnovo?

“Mi fa piacere della fiducia della società e delle parole del mister di ieri. Lo ringrazio. Lui ha avuto tanti calciatori e sentire queste parole mi fanno piacere. Io darò sempre il massimo”.

Obiettivi ridimensionati?

“Dopo 9 vittorie e tre pareggi molti non se le aspettavano. Noi dobbiamo fare il nostro percorso e l’obiettivo è la Champions”.

Come si fa ad entrare in partita come fai tu?

“Non posso sempre dire che è facile perchè a volte entri e trovi i giocatori che sono al 100% mentre tu devi trovare i meccanismi giusti. Io cerco di dare il mio massimo”.