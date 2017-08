Inter, Eder o Jovetic per arrivare a Keita

© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero al momento sembra essere l'Inter la squadra favorita per assicurarsi le prestazioni di Keita, attaccante in uscita dalla Lazio. I nerazzurri, dopo aver fatto un tentativo per Milinkovic-Savic (rispedito immediatamente al mittente), hanno messo sul piatto i cartellini di Jovetic e Eder. Inzaghi preferirebbe l'italo-brasiliano, ma Spalletti non non ne vuole sapere. In realtà la prospettiva di poter avere a disposizione Keita potrebbe far cambiare idea al tecnico nerazzurro.