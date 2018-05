Inter, Eder pedina di scambio per arrivare a Cancelo o a Barella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Eder potrebbe essere lontano dall'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro vorrebbe utilizzare l'italobrasiliano come pedina di scambio per provare ad arrivare o a Joao Cancelo, visto che non potrà permettersi di riscattarlo dal Valencia, oppure a Nicolò Barella del Cagliari, obiettivo di Spalletti per il suo centrocampo.