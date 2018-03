Inter, Eder: "Samp tosta in casa, dobbiamo stare attenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter Eder ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con la Sampdoria: "È bello tornare qui, sono stato benissimo qui, la città ed i tifosi mi hanno sempre trattato bene. Non vinciamo fuori casa da un po', questo è un campo difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria. La Samp in casa si esprime sempre al meglio, dobbiamo stare attenti. Cercheremo di dare sempre il massimo in campo".