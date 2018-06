Inter, Eder snobba il Valencia: preferirebbe il ritorno alla Sampdoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Più i giorni passano, più la scadenza per regolare il bilancio si avvicina, più Eder si allontana dall'Inter. L'attaccante di proprietà dei nerazzurri non fa più parte del progetto tecnico di Luciano Spalletti e il suo entourage è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Appurato dell'interessamento del Valencia, che però preferirebbe imbastire un'operazione sulla base di un prestito con diretto di riscatto, c'è da registrare anche quello della Sampdoria. Secondo quanto verificato da FcInterNews infatti, dopo essere stato accostato ai blucerchiati anche l'anno scorso, l'oriundo è tornato nell'orbita del club di Massimo Ferrero che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Lo stesso Eder preferirebbe tornare nel suo Marassi piuttosto che trasferirsi in Spagna, vista la sua prima esperienza positiva a Genova. Intanto l'Inter ha fissato il prezzo per il suo cartellino, rifiutando, di fatto, ogni ipotesi di prestito: servono dieci milioni di euro.