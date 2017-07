Inter, Eder: "Spalletti, ottimo lavoro. Obiettivo Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro dell'Inter di Singapore, presso l'hotel Mandarin Oriental, l'attaccante nerazzurro Eder ha rilasciato un'intervista al quotidiano locale Straits Times. Il Nazionale italiano ha evidenziato in primo luogo l'opera di Luciano Spalletti da quando è arrivato alla guida dell'Inter: "Penso che stia facendo un ottimo lavoro nel rinforzare la nostra fase difensiva e allo stesso tempo nel pressing sugli avversari, senza che siano loro ad attaccarci e noi ad aspettare. Le squadre che vincono sono quelle che non subiscono reti, e Spalletti sta allenando i nostri attaccanti ad essere i primi difensori. E sono certo che i nostri attaccanti abbiano l'abilità di segnare reti ma la cosa più importante è che ora lavorano anche loro per la fase difensiva. L'obiettivo? Per noi, la Champions League è il traguardo più importante e stiamo lavorando al massimo per poterci tornare", riporta Fcinternews.it.