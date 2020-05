Inter, effetto Malagò sui giocatori. Ora la mente ad Appiano è più sgombra

vedi letture

Il capo dello sport italiano, Giovanni Malagò, ha riportato un po' di sereno sui cieli dei centri sportivi delle squadre di Serie A e non solo. "Al 99,9% il campionato riparte il 13 giugno". Una percentuale praticamente totale e per spingersi fino a tanto, vuol dire che il leader del CONI ha più di qualche certezza in testa in merito alla ripresa del football nel belpaese. Ad Appiano Gentile le parole di Malagò hanno subito avuto un effetto positivo: per il club, la dirigenza e, soprattutto, i calciatori. La macchina organizzativa di una società viaggia in maniera più convinta e scorrevole rispetto a quando si naviga nel buio. Ora c'è un po' di luce, ora c'è più voglia di scendere in campo ad allenarsi. Non che prima di oggi non ce ne fosse, nondimeno garanzie di questo tipo valgono quanto il pieno a un'auto che quasi rimane a secco.

I punti interrogativi sul protocollo restano e non sono pochi, certo, ma c'è adesso la convinzione che oggi, più di ieri, sono di più gli elementi che potrebbero portare il calcio italiano al tanto atteso restart. Con i suoi tempi, i suoi passaggi, le sue abitudini primordiali e storicamente lenti. Domani, a una settimana dal ritorno facoltativo alla Pinetina, come da programma tutta la squadra e lo staff tecnico verranno sottoposti nuovamente a tampone, incluso Antonio Conte che comunque ha osservato e gestito i suoi uomini a distanza di circa cinquanta metri. Da questo momento, in attesa di nuovi snodi, la mente è più sgombra. Pronta per dare quel qualcosa in più qualora si dovesse ufficialmente riprendere con il calcio giocato.