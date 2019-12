© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Champions League si conferma non essere territorio di Antonio Conte. E' la seconda eliminazione alla fase a gironi per il tecnico salentino. Il miglior risultato è stato alla Juventus, nel 2012/2013, ai quarti di finale. L'anno dopo fuori ai gironi contro il Galatasaray, due anni fa fuori agli ottavi al Chelsea, adesso out ai gironi.