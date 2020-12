Inter, emergenza a centrocampo: Vidal out al 100%, Barella assente nella rifinitura

Non solo Arturo Vidal, calciatore sicuramente assente per la sfida di domani contro lo Shakhtar. Per il match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte dovrà quasi certamente fare a meno anche di Niccolò Barella. Come riporta 'Fcinternews.it', il centrocampista della Nazionale non ha preso parte alla rifinitura a causa del problema alla caviglia accusato nella giornata di ieri e a questo punto il recupero per il match di domani si fa sempre più difficile.