Inter, emergenza centrocampo: Vidal in forte dubbio, Barella anche. Eriksen o Sensi dal 1'?

L'Inter arriva alla vigilia della decisiva sfida Champions contro lo Shakhtar con gli uomini contati a centrocampo. Arturo Vidal è quasi certamente fuori per via dei problemi al flessore della coscia. Ieri e oggi farà terapie, ma difficilmente Conte lo rischierà. Al cileno, nelle scorse ore si è aggiunto fra i possibili indisponibili anche Nicolò Barella: l'ex Cagliari ha un problema ad una caviglia e per questo è anche lui in forte dubbio. In questo caso, però, anche vista la natura del problema si tenterà il recupero fino all'ultimo minuto disponibile. Anche perché, giusto sottolinearlo, le alternative scarseggiano visto che anche Radja Nainggolan è out. Disponibili ci sono soltanto Stefano Sensi e Christian Eriksen: il primo è stato definito non pronto da Conte prima della gara col Bologna. Il secondo è al centro di una particolare situazione che lo vede ai margini del progetto tecnico nerazzurro e quindi in procinto di dire addio a gennaio.