Inter, Emerson Palmieri allontana Lautaro Martinez dal Barcellona

Accelerata dell'Inter per Emerson Palmieri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri avrebbero puntato decisi sull'esterno del Chelsea per rinforzare la corsia sinistra per la prossima stagione. C'è una doppia bella notizia per il club di Suning: il fatto di aver puntato sul terzino italo-brasiliano, si legge sempre sul quotidiano, allontanerebbe Lautaro Martinez - la cui clausola da 111 milioni scadrà martedì - del Barcellona. Perchè? I blaugrana non potrebbero più inserire come contropartita Junior Firpo per arrivare al Toro visto che Antonio Conte avrebbe già un esterno di fascia.