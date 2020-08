Inter-Emerson Palmieri, trattativa in discesa dopo l'accordo tra il Chelsea e Chilwell

Effetto domino. Dopo mesi di tira e molla il Chelsea ha rotto gli indugi ed è pronto a chiudere col Leicester un affare record per Chilwell. Una mossa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che di fatto dà il via libera alla partenza da Londra di Emerson Palmieri, primo obiettivo dell'Inter per la fascia mancina.

Affare record - Non saranno gli 80 milioni di sterline che chiedeva il Leicester per Chilwell, ma il ventitreenne inglese sarà comunque il terzino sinistro più costoso della storia, più dei colleghi Lucas Hernandez e Benjamin Mendy. L’ennesimo affare oneroso per i Blues, che adesso puntano a fare cassa. Emerson Palmieri è di troppo nella rosa di Lampard e nelle prossime ore finirà sul mercato. L’Inter lo cerca da gennaio, anche la Juve negli ultimi mesi ha fatto più di un sondaggio per l’italo brasiliano gradito a Sarri, ma il cambio allenatore ha messo tutto in discussione. Toccherà a Pirlo valutare la candidatura di Emerson Palmieri e questa attesa può dare un vantaggio all’Inter.