Inter, Emery: "Addio di Pastore al PSG? Sono voci normali"

Stuzzicato per l'ennesima volta sull'argomento relativo al futuro di Javier Pastore, che nei giorni scorsi non ha nascosto un certo fastidio per le numerose esclusione dall'undici titolare, Unai Emery, tecnico del PSG, si è espresso in questi termini: "Le voci sulla partenza di giocatori come Pastore sono normali, che giochino o no, sono grandi giocatori e, nel mondo di oggi, ci sono molte informazioni, ma la cosa più importante per me è preparare la partita di domani e la partita di sabato", ha assicurato il tecnico spagnolo nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Troyes.