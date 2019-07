Inter, emissari del Monaco a Milano per Joao Mario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emissari del Monaco sono a Milano per Joao Mario. Il centrocampista portoghese, riporta A Bola è in uscita e il club del Principato è disposto a offrire all'Inter tre milioni di euro per il prestito, più una clausola di 15 milioni di euro in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi. I nerazzurri dal canto loro vogliono incassare 25 milioni cedendo il giocatore a titolo definitivo.