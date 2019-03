© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta fcinternews.it, ad assistere al derby di Milano disputato domenica c'erano anche alcuni osservatori del Tottenham, che hanno visionato la prova di Ivan Perisic, da tempo nel mirino del club londinese. Pochettino lo ritiene un elemento adatto per rinforzare la squadra, ma gli Spurs non sembrano disposti a investire i 35 milioni richiesti dall'Inter per l'esterno croato.