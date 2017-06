Inter, emissario United in Italia per Perisic: c’è ancora distanza per il croato

© foto di Federico Gaetano

L’Inter vuole cedere Ivan Perisic (28) per 50 milioni di euro, ma le offerte arrivate finora non hanno soddisfatto la dirigenza nerazzurra. Tuttosport in edicola conferma le ultime indiscrezioni di TMW in merito alla volontà del Manchester United di spingersi oltre i 40 milioni di euro già proposti ai meneghini. Il quotidiano, inoltre, aggiunge che un emissario dei red devils è stato in Italia durante questa settimana per provare a fare passi avanti nella trattativa per il cartellino del croato ex Wolfsburg. Niente da fare, però, almeno per il momento perché esiste ancora distanza tra domanda e offerta.