Inter, Emmers e Vanheusden saranno ceduti allo Standard Liegi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter deve operare delle plusvalenze entro fine mese per rientrare nei parametri del fair play finanziario e punta a cedere in Belgio due giovani cresciuti nel suo vivaio. Si tratta, come riporta Sky Sport, di Zinho Vanheusden, difensore classe ‘99, e di Xian Emmers, centrocampista ‘99. I due finiranno allo Standard Liegi – dove il primo ha militato in prestito in questa stagione – portando nelle casse nerazzurre circa 25 milioni di euro.