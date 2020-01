Inter, Emmers può tornare in Italia: il Livorno sul giovane centrocampista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Xian Emmers, giovane centrocampista dell'Inter in prestito al Waasland-Beveren, potrebbe presto tornare in Italia. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it il Livorno ha infatti chiesto informazioni su di lui ma siamo soltanto alle prime fasi, visto che l'agente del calciatore non è stato ancora contattato da nessuno. Possibile comunque che la trattativa possa entrare presto nel vivo, visto che il giocatore vuole un progetto che lo possa far migliorare in vista di un ritorno all'Inter.