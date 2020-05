Inter, entra nel vivo l'affare Icardi: il PSG chiede uno sconto ma è più facile uno scambio

Entra nel vivo la trattativa per il possibile riscatto da parte del PSG di Mauro Icardi, con i francesci che sono assolutamente convinti di voler trattenere l'argentino ma che avrebbero chiesto uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Una richiesta dettata dai tempi, dal Coronavirus e dai cartellini di tutti i calciatori che hanno subito un evidente ridimensionamento. I nerazzurri non sembrano molto propensi ad accettare questa soluzione anche se restano positivi sul buon esito dell'affare. Magari potrebbe essere intavolato uno scambio per abbassare le pretese economiche interiste, con Draxler, già offerto lo scorso inverno, che potrebbe tornare in auge per uno sbarco tra gli uomini di Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.