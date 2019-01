© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle prossime ore, come noto, Wanda Nara incontrerà la dirigenza dell'Inter per discutere il rinnovo di contratto di Mauro Icardi. In calendario non è segnata una data precisa, ma è probabile che il faccia a faccia vada in scena - senza troppi proclami - domani o mercoledì, stando al Corriere dello Sport. Dopo i fuochi d’artificio dei giorni scorsi, infatti, sulla vicenda è calato il silenzio. E non è nemmeno un caso il fatto che ieri sera Maurito non si sia presentato davanti a telecamere o taccuini. Meglio evitare l'esposizione mediatica al capitano, che privatamente non ha nascosto un certo fastidio per quanto accaduto negli ultimi giorni: il numero nove non si sarebbe aspettato tutta la rigidità da parte della società nel comminargli la multa da 100mila euro per il famoso ritardo dopo le vacanze. E poi non è un segreto che abbia avvertito la necessità di esporsi pubblicamente (via social) per ribadire sostegno e condivisione a Wanda, non tralasciando un paio di “stecche” per il club.