Inter, entro venerdì il Bayern comunicherà se riscatterà o meno Perisic

vedi letture

Giorni importanti, anche in chiave mercato, per l'Inter, con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Antonio Conte presenti questa mattina alla Pinetina. Entro venerdì il Bayern Monaco dovrà comunicare ai nerazzurri se riscatterà Ivan Perisic a 15 milioni di euro, con le sensazioni che sembrano essere positive per una permanenza dell'esterno croato in Baviera. A riportarlo è Sky Sport.